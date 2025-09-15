16:26
Общество

Депутат обвинила Госбанк развития в выделении денег олигархам

Отечественные предприниматели жалуются, что Государственный банк развития отдает свои средства коммерческим банкам для оборота, а не выдает средства на развитие бизнеса. Об этом заявила депутат Надира Нарматова на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике.

«Мы же выделяем деньги Госбанку развития из республиканского бюджета, но до предпринимателей они не доходят», — сказала депутат.

В ответ председатель правления Госбанка развития Эмиль Такырбашев сообщил, что имеется две основных программы финансирования.

«Мы напрямую выделяем деньги на крупные долгосрочные проекты и поддерживаем малый и средний бизнес через банки-компаньоны. По первому направлению выделено 2 миллиарда сомов, по второму — 1 миллиард», — сказал Эмиль Такырбашев.

При этом он отказался называть компании, получившие кредит, ссылаясь на банковскую тайну.

Тогда Надира Нарматова заявила, что Госбанк развития отдает деньги олигархам.

«Вы говорите про банковскую тайну, но люди и так знают, кому даете кредиты. Государственные деньги отдаете тем же олигархам, считанным людям, а до простых предпринимателей ничего не доходит», — заявила депутат.
