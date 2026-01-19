В пешеходном переходе на проспекте Айтматова поставят дополнительные ограждения

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры установит дополнительные ограждения в подземном переходе на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В ведомстве добавили, что при строительстве подземного пешеходного перехода уже установили ограждение, а вдоль проезжей части функционирует уличное освещение. Но для повышения уровня безопасности на строительном участке подрядной организации поручено установить дополнительное ограждение.

Напомним, жители Бишкека пожаловались на то, что котлован строящегося подземного перехода не огражден должным образом.