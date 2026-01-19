16:26
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

В пешеходном переходе на проспекте Айтматова поставят дополнительные ограждения

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры установит дополнительные ограждения в подземном переходе на проспекте Чингиза Айтматова. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Читайте по теме
Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность

В ведомстве добавили, что при строительстве подземного пешеходного перехода уже установили ограждение, а вдоль проезжей части функционирует уличное освещение. Но для повышения уровня безопасности на строительном участке подрядной организации поручено установить дополнительное ограждение.

Напомним, жители Бишкека пожаловались на то, что котлован строящегося подземного перехода не огражден должным образом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358403/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность
В Бишкеке для движения транспорта открыли участок проспекта Чингиза Айтматова
Что происходит с подземным переходом на Айтматова: объект скоро откроют
Еще три подземных перехода построят в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова
Отрезок дороги на проспекте Чингиза Айтматова откроют 24 ноября
Подземный переход начали строить на проспекте Чингиза Айтматова в Бишкеке
На проспекте Чингиза Айтматова снова решили строить переход — теперь подземный
Строительство подземки возле ЦУМа. Будет изменено движение автобусов
Ограждения вокруг многоэтажных домов в Бишкеке вызвали спор в горкенеше
Подземный переход на Льва Толстого затопило. Видео очевидицы
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
16:24
В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований халал-индустрии В Кыргызстане начнут штрафовать за нарушение требований...
16:23
Более 7,6 миллиона сомов предусмотрят на тренировочные сборы командам КР
16:19
Заметный рост экономики Кыргызстана — Бакыт Торобаев обсудил реформы с МВФ
16:05
В Кыргызстане вновь отмечается рост ОРВИ и гриппа
16:01
В Бишкеке альтернативную дорогу к аэропорту продлят до улицы Профсоюзной