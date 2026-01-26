08:27
Подземный переход построят между КГТУ и кинотеатром «Манас»

В Бишкеке подземный переход построят между Кыргызским государственным техническим университетом имени Исхака Раззакова и кинотеатром «Манас». Об этом журналистам сообщил заведующий отделом в департаменте транспорта мэрии Темирбек Мамашев.

Отмечается, что власти города намерены обустроить еще одну подземку на проспекте Чингиза Айтматова для удобства пешеходов.

Напомним, муниципалитет планирует построить более 20 подземных пешеходных переходов. Четыре из них строят на проспекте Чингиза Айтматова выше улицы Ахунбаева. Первая подземка уже открылась.
