В Бишкеке с 1 января временно закроют участок проспекта Чингиза Айтматова

Фото из интернета. В Бишкеке с 1 января временно закроют участок проспекта Чынгыза Айтматова

С 1 января 2026 года в Бишкеке временно будет закрыт для движения участок проспекта Чингиза Айтматова от улицы Семетей до улицы А.Масалиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Ограничение вводится в связи с началом строительства подземных пешеходных переходов и остановочных комплексов. Решение принято по поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и приурочено к началу праздничных выходных дней.

В мэрии отметили, что временное закрытие дороги необходимо для обеспечения безопасности жителей и гостей города на период проведения строительных работ.

Горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты движения с учетом введенных ограничений.