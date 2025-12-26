12:46
USD 87.45
EUR 103.06
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке с 1 января временно закроют участок проспекта Чингиза Айтматова

Фото из интернета. В Бишкеке с 1 января временно закроют участок проспекта Чынгыза Айтматова

С 1 января 2026 года в Бишкеке временно будет закрыт для движения участок проспекта Чингиза Айтматова от улицы Семетей до улицы А.Масалиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Ограничение вводится в связи с началом строительства подземных пешеходных переходов и остановочных комплексов. Решение принято по поручению мэра Бишкека Айбека Джунушалиева и приурочено к началу праздничных выходных дней.

В мэрии отметили, что временное закрытие дороги необходимо для обеспечения безопасности жителей и гостей города на период проведения строительных работ.

Горожанам рекомендуется заранее планировать маршруты движения с учетом введенных ограничений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356215/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Эксперты раскритиковали проект генплана Бишкека до 2050 года и предложили правки
В Бишкеке снимают временные знаки: Киевская и Токтогула снова односторонние
В 2026 году автобусы Бишкека полностью перейдут на безналичную оплату проезда
Мэрия Бишкека разъяснила позицию по инвестиционным проектам и высотной застройке
Новый генплан: зеленые зоны вырастут в пять раз, архитекторы бьют тревогу
Жители Бишкека возмутились: в генплане их частные дома обозначили как госземлю
Мэрия: Мозаика «Встреча гостей» демонтирована по указанию управделами президента
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
Для горожан ограничили въезд на территорию мэрии Бишкека
Музыка и танцы под открытым небом: новогодняя атмосфера на площади Ала-Тоо
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
Первый рейс кыргызских паломников в&nbsp;хадж состоится 11&nbsp;мая 2026 года Первый рейс кыргызских паломников в хадж состоится 11 мая 2026 года
Бизнес
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана Резидент фонда Central Asia Capital стал первой зеленой компанией Кыргызстана
26 декабря, пятница
12:42
Президент попросит парламент пересмотреть закон для участия мигрантов в выборах Президент попросит парламент пересмотреть закон для уча...
12:39
В Кыргызстане утвердили единые стандарты госуслуг для граждан и бизнеса
12:38
Пенсионерам силовых структур предлагают дать бесплатный проезд в Бишкеке и Оше
12:30
Смог. Есть комплекс мер, но резко улучшить ситуацию проблематично — Минприроды
12:22
За 11 месяцев в Реестр контролируемых лиц в РФ включены 128 тысяч 497 граждан КР