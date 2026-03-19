В Баткенской области прошел турнир по киберспорту среди военнослужащих

В войсковой части 12545 Юго-Западного оперативного командования в Баткенской области проведен турнир по киберспорту среди военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, целью мероприятия стало развитие у личного состава тактического мышления и способности принимать решения в условиях ограниченного времени.

«Проведение подобных мероприятий способствует развитию современных форм досуга, что положительно сказывается на общей боевой готовности подразделений», — говорится в сообщении.