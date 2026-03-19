22:04
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Спорт

В Баткенской области прошел турнир по киберспорту среди военнослужащих

В войсковой части 12545 Юго-Западного оперативного командования в Баткенской области проведен турнир по киберспорту среди военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, целью мероприятия стало развитие у личного состава тактического мышления и способности принимать решения в условиях ограниченного времени.

«Проведение подобных мероприятий способствует развитию современных форм досуга, что положительно сказывается на общей боевой готовности подразделений», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/sport/366785/
просмотров: 282
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
19 марта, четверг
22:03
Мэр Бишкека проверил ход ремонта дорог и обустройства скверов Мэр Бишкека проверил ход ремонта дорог и обустройства с...
21:44
Акжол Махмудов выступит на чемпионате Азии в Бишкеке
21:25
В Баткенской области прошел турнир по киберспорту среди военнослужащих
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 20 марта: без осадков
20:42
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на зебре и тротуаре