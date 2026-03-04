20:07
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Спорт

Ушел из жизни легендарный кыргызстанский футбольный тренер Борис Подкорытов

Кыргызский футбольный союз сообщил о кончине известного футболиста, заслуженного тренера Киргизской ССР и одного из самых авторитетных деятелей отечественного футбола Бориса Петровича Подкорытова. Он ушел из жизни на 78-м году.

КФС
Фото КФС
Борис Подкорытов родился 3 мая 1948 года в городе Фрунзе. Футболом начал заниматься у известного детского тренера Владимира Коробченко. В 1966 году после финала всесоюзного молодежного турнира его пригласили в экспериментальную сборную СССР, которая готовилась к Олимпийским играм в Мехико. В составе команды он выступал вместе с известными советскими футболистами Евгением Ловчевым и Сергеем Ольшанским.

В игровой карьере Борис Подкорытов выступал за московский «Локомотив» и за легендарную «Алгу», где был капитаном команды. 

После завершения карьеры футболиста он посвятил себя тренерской работе. Окончив тренерские курсы в Москве, Борис Подкорытов начал тренировать и в 1980 году возглавил фрунзенскую «Алгу». Позже работал за рубежом, в том числе в Алжире, где в 1988-м привел одну из команд к чемпионству.

В разные годы Борис Подкорытов тренировал клубы Казахстана — «Кайнар», «Астана» и «Жетысу», а также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана.

После возвращения в Кыргызстан работал с клубом «Дордой-Динамо», с которым добился значительных успехов. Под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом Кыргызстана и обладателем Кубка страны. Особым достижением стали победы клуба в Кубке президента АФК в 2006 и 2007 годах.

В 2006 году Борис Подкорытов возглавлял национальную сборную Кыргызстана, а в 2008-м занял должность генерального директора клуба «Дордой». Позже, в 2011 году, работал тренером-консультантом сборной страны.

За годы карьеры Борис Подкорытов неоднократно признавался тренером года и по праву считался одним из самых титулованных и уважаемых наставников в истории кыргызского футбола.

Кыргызский футбольный союз выразил искренние соболезнования родным и близким Бориса Подкорытова, его друзьям, коллегам и всему футбольному сообществу.

Похороны состоятся в пятницу, 6 марта.
Ссылка: https://24.kg/sport/364503/
просмотров: 4991
Версия для печати
Материалы по теме
В КР три арбитра по футзалу получили международные лицензионные знаки ФИФА
Кыргызский футбольный союз пожелал Камчыбеку Ташиеву скорейшего выздоровления
Футбольный клуб «Худжанд» не стал продлевать контракт с Александром Крестининым
Карачолоков, Эралиев и Царев: новые тренеры сборной КР по греко-римской борьбе
В футбольном клубе «Азия» Омурбека Бабанова назначен главный тренер
Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с руководителями клубов Премьер-лиги
В Сербии главный тренер клуба Суперлиги умер, потеряв сознание во время матча
«Мурас Юнайтед» обыграл ливанский клуб «Сафа» со счетом 2:0
Президент КФС Камчыбек Ташиев встретился с европейским футбольным функционером
Сформирован новый тренерский штаб сборной КР по греко-римской борьбе
Популярные новости
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в&nbsp;четвертьфинале Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанец Акжол Махмудов уступил в четвертьфинале
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Мээрим Жуманазарова завоевала серебро Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова завоевала серебро
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла золото
Турнир по&nbsp;борьбе в&nbsp;Албании. Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу Турнир по борьбе в Албании. Кыргызстанка Гулнура Таштанбекова завоевала бронзу
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
20:03
В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстан...
19:42
Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в стихийный автобазар
19:29
Эскалация на Ближнем Востоке. Кыргызстан официально поддержал Бахрейн и Оман
19:24
Ученые Китая нашли способ избавить людей от лишнего холестерина
19:12
Коллективу Минздрава КР представили первого заместителя главы