Ушел из жизни легендарный кыргызстанский футбольный тренер Борис Подкорытов

Кыргызский футбольный союз сообщил о кончине известного футболиста, заслуженного тренера Киргизской ССР и одного из самых авторитетных деятелей отечественного футбола Бориса Петровича Подкорытова. Он ушел из жизни на 78-м году.
В игровой карьере Борис Подкорытов выступал за московский «Локомотив» и за легендарную «Алгу», где был капитаном команды.
После завершения карьеры футболиста он посвятил себя тренерской работе. Окончив тренерские курсы в Москве, Борис Подкорытов начал тренировать и в 1980 году возглавил фрунзенскую «Алгу». Позже работал за рубежом, в том числе в Алжире, где в 1988-м привел одну из команд к чемпионству.
В разные годы Борис Подкорытов тренировал клубы Казахстана — «Кайнар», «Астана» и «Жетысу», а также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана.
После возвращения в Кыргызстан работал с клубом «Дордой-Динамо», с которым добился значительных успехов. Под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом Кыргызстана и обладателем Кубка страны. Особым достижением стали победы клуба в Кубке президента АФК в 2006 и 2007 годах.
В 2006 году Борис Подкорытов возглавлял национальную сборную Кыргызстана, а в 2008-м занял должность генерального директора клуба «Дордой». Позже, в 2011 году, работал тренером-консультантом сборной страны.
За годы карьеры Борис Подкорытов неоднократно признавался тренером года и по праву считался одним из самых титулованных и уважаемых наставников в истории кыргызского футбола.
Кыргызский футбольный союз выразил искренние соболезнования родным и близким Бориса Подкорытова, его друзьям, коллегам и всему футбольному сообществу.
Похороны состоятся в пятницу, 6 марта.