Ушел из жизни легендарный кыргызстанский футбольный тренер Борис Подкорытов

Кыргызский футбольный союз сообщил о кончине известного футболиста, заслуженного тренера Киргизской ССР и одного из самых авторитетных деятелей отечественного футбола Бориса Петровича Подкорытова. Он ушел из жизни на 78-м году.

Фото КФС

В игровой карьере Борис Подкорытов выступал за московский «Локомотив» и за легендарную «Алгу», где был капитаном команды.

Борис Подкорытов родился 3 мая 1948 года в городе Фрунзе. Футболом начал заниматься у известного детского тренера Владимира Коробченко. В 1966 году после финала всесоюзного молодежного турнира его пригласили в экспериментальную сборную СССР, которая готовилась к Олимпийским играм в Мехико. В составе команды он выступал вместе с известными советскими футболистами Евгением Ловчевым и Сергеем Ольшанским.

После завершения карьеры футболиста он посвятил себя тренерской работе. Окончив тренерские курсы в Москве, Борис Подкорытов начал тренировать и в 1980 году возглавил фрунзенскую «Алгу». Позже работал за рубежом, в том числе в Алжире, где в 1988-м привел одну из команд к чемпионству.

В разные годы Борис Подкорытов тренировал клубы Казахстана — «Кайнар», «Астана» и «Жетысу», а также входил в тренерский штаб национальной сборной Казахстана.

После возвращения в Кыргызстан работал с клубом «Дордой-Динамо», с которым добился значительных успехов. Под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом Кыргызстана и обладателем Кубка страны. Особым достижением стали победы клуба в Кубке президента АФК в 2006 и 2007 годах.

В 2006 году Борис Подкорытов возглавлял национальную сборную Кыргызстана, а в 2008-м занял должность генерального директора клуба «Дордой». Позже, в 2011 году, работал тренером-консультантом сборной страны.

За годы карьеры Борис Подкорытов неоднократно признавался тренером года и по праву считался одним из самых титулованных и уважаемых наставников в истории кыргызского футбола.

Кыргызский футбольный союз выразил искренние соболезнования родным и близким Бориса Подкорытова, его друзьям, коллегам и всему футбольному сообществу.

Похороны состоятся в пятницу, 6 марта.