Казахстанец переправил из Германии в Россию автомобили на 25 миллионов евро

Контрабандист из Казахстана переправил из Германии в Россию автомобили на 25 миллионов евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Уточняется, что в федеральной земле Гессен прошли обыски по делу против 39-летнего выходца из Казахстана. Мужчина подозревается в более чем 700 случаях продажи в Россию и Беларусь дорогих автомобилей через сопредельные страны в нарушение санкций. Общая стоимость экспорта оценивается в 25 миллионов евро.

При обыске у него изъят 21 автомобиль и мотоцикл на общую сумму 1,3 миллиона евро. Также найдены электрошокер, медицинские и допинговые препараты, купленные в нарушение закона. Обнаружена голова крокодила, предположительно находящегося под защитой вида.

По данным газеты, подозреваемый — гражданин Казахстана, а часть незаконного экспорта шла через эту страну. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Среди поставляемых автомобилей были BMW и Аudi.