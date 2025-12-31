00:25
Международные организации поздравили кыргызстанцев с Новым годом

Руководители ряда международных организаций поздравляют Садыра Жапарова и кыргызстанцев с Новым годом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Желаю вам радостных праздничных дней, наполненных миром, спокойствием и дорогими сердцу мгновениями! Пусть новый год принесет вам обновленную надежду, радость и значимые достижения!» — говорится в поздравительной телеграмме главы Европейского совета Антониу Кошты.

«Неизменная поддержка руководства Кыргызстана деятельности ОДКБ послужит залогом реализации в новом году амбициозных планов по укреплению стабильности в зоне ответственности нашей организации», — отмечается в телеграмме Генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

«Культура солидарности и консультаций, которую мы развивали в рамках Организации тюркских государств, еще более укрепила наши надежды на общее будущее тюркского мира. Воодушевляясь нашей общей историей и глубоко укоренившимися ценностями, убежден, что в новом году наша решимость последовательно углублять сотрудничество во всех сферах будет и далее реализовываться с полной ответственностью. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и благополучия, а также дальнейших успехов в вашей ответственной государственной деятельности!» — говорится в телеграмме председателя Совета аксакалов ОТГ Бинали Йылдырыма.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств посол Рамиль Хасан поздравил Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«Мы с большим удовлетворением отмечаем, что в результате масштабных политических и социально-экономических преобразований, проводимых под вашим руководством, братская Кыргызская Республика сегодня демонстрирует динамичное развитие по всем направлениям. Желаем, чтобы 2026-й стал годом значимых достижений, созидательных успехов, мира и благополучия, а КР и впредь процветала на основе принципов справедливости и верховенства закона», — говорится в телеграмме.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пожелал Садыру Жапарову и народу Кыргызстана счастливого, здорового и процветающего 2026 года.
