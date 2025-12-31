Президенты ряда стран поздравили Садыра Жапарова и народ КР с Новым годом

Ряд глав иностранных государств поздравили президента Кыргызстана Садыра Жапарова и народ КР с наступающим Новым годом.

Среди них председатель КНР Си Цзиньпин, президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон.

Также свои поздравления направил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

«От всей души поздравляю Вас с наступающим 2026 годом! Желаю Вам здоровья, счастья и успехов в Ваших начинаниях, которые способствуют укреплению партнерства и взаимопонимания на международной арене. Пусть Новый год принесет народу Вашей страны благополучие и процветание», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил адресную папку с наилучшими пожеланиями, а лидер Беларуси Александр Лукашенко пожелал народу Кыргызстана мира, согласия и процветания.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также поздравил президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым годом.

«Полон надежд, что усилия, направленные на активизацию сотрудничества и укрепление взаимовыгодного взаимодействия между Арменией и Кыргызстаном поспособствуют продуктивному развитию отношений между Ереваном и Бишкеком в грядущем 2026 году во благо процветания наших народов и региональной солидарности», — говорится в поздравительной телеграмме.

Также свои поздравительные телеграммы направили президенты ОАЭ Шейх Мохаммед Бин Заид Аль-Нахаян, Ирана Масуд Пезешкиан, Республики Корея Ли Чжэ Мен и премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

Кроме этого, Садыр Жапаров получил поздравления с Новым годом от президентов Польши Кароля Навроцкого, Словении Наташи Пирц-Мусар и Италии Серджо Маттареллы.

Открытку с пожеланиями счастливого нового года также направил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Молдовы Майя Санду также поздравила Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Новым 2026 годом, направив поздравительную открытку с пожеланиями мирных праздников и всего наилучшего в наступающем году.