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Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики «Об основах амнистии и порядке ее применения»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2024 года, в целях реализации решения Конституционного суда Кыргызской Республики от 29 марта 2023 года.

В соответствии с принятым Законом срок содержания под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается из расчета один день под стражей за два дня лишения свободы.

При этом Законом предлагается придать вышеуказанным нормам обратную силу с 1 января 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/ofitsialno/301154/
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