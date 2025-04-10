Дастан Бекешев просит мэрию Бишкека прекратить штрафовать ТСЖ

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев проинформировал, что мэрия Бишкека штрафует товарищества собственников жилья, если они не провели субботник. Он попросил прекратить штрафовать юрлицо из-за граждан, которые мусорят.

«ТСЖ жалуются также на то, что, несмотря на то что у них есть красные книги, мэрия все время сносит их заборы и прочее. Давайте менять подход, мы не при социализме живем, а при капитализме», — сказал депутат.

По словам депутата, также мэрия Бишкека лишила ТСЖ возможности зарабатывать на рекламе.

«Раньше они могли предоставлять площадки для баннеров, к примеру. Сейчас только бизнес может устанавливать LED-экраны. А как быть ТСЖ? Если им на крышу понадобится 5 миллионов сомов, вы же не дадите им. Штрафуете их, не даете развиваться. Зачем они тогда нужны? Пусть мэрия тогда сама занимается крышами и прочим», — возмутился парламентарий.