Власть

Улан Маматканов назначен заместителем председателя кабинета министров

Улан Маматканов назначен заместителем председателя кабинета министров. Президент КР подписал соответствующий указ.

Новый замглавы кабмина будет курировать социальный блок.

Справка: Улану Маматканову 44 года. Он родился в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области. В 2004-м окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», позже — Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.

Напомним, 9 апреля глава государства Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эдиля Байсалова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки.
Материалы по теме
Парламент одобрил кандидатуру Улана Маматканова на пост замглавы кабмина
Комитет одобрил кандидатуру Улана Маматканова на пост заместителя главы кабмина
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали сообщения о&nbsp;расколе среди силовиков В МВД прокомментировали сообщения о расколе среди силовиков
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Чистка силовиков продолжается, в&nbsp;ГКНБ сделали жесткое заявление Чистка силовиков продолжается, в ГКНБ сделали жесткое заявление
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; продвигает инициативы по&nbsp;сотрудничеству на&nbsp;площадке МБО ШОС «Элдик Банк» продвигает инициативы по сотрудничеству на площадке МБО ШОС
MEGA объявляет скидки на&nbsp;устройства в&nbsp;рамках 20-летия компании MEGA объявляет скидки на устройства в рамках 20-летия компании
&laquo;Оптима Банк&raquo; подвел итоги масштабной акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; «Оптима Банк» подвел итоги масштабной акции «20 миллионеров»
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в&nbsp;борьбе с&nbsp;детским раком Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
