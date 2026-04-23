Улан Маматканов назначен заместителем председателя кабинета министров. Президент КР подписал соответствующий указ.

Новый замглавы кабмина будет курировать социальный блок.

Справка: Улану Маматканову 44 года. Он родился в селе Мады Кара-Суйского района Ошской области. В 2004-м окончил Ошский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление», позже — Академию управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве труда и социального развития. Работал помощником вице-премьера, занимал различные должности в Минтруда и аппарате правительства. В разные годы был экспертом аппарата президента и возглавлял отдел социального развития.

С 2021-го занимал пост заместителя председателя Социального фонда.

Напомним, 9 апреля глава государства Садыр Жапаров подписал указ о назначении Эдиля Байсалова Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Соединенных Штатах Америки.