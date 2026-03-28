Эскалация. МИД призывает кыргызстанцев покинуть страны Ближнего Востока

Министерство иностранных дел призывает кыргызстанцев, находящихся в государствах Ближнего Востока, покинуть территорию региона в связи с эскалацией напряженности.

Гражданам КР также рекомендовано воздержаться от поездок в этот регион до полной стабилизации ситуации.

Отмечается, что основным безопасным маршрутом выезда из зоны вооруженного конфликта считается маршрут через территорию Саудовской Аравии и Дубай.

МИД предлагает выбрать оптимальные маршруты выезда:

авиакомпания Flynas: три рейса в неделю по направлениям Джидда — Бишкек, Джидда — Ош;

авиакомпания Uzbekistan Airways: регулярные рейсы по направлению Джидда — Ташкент;

авиакомпания Air Astana: рейсы по направлениям Джидда — Алматы, Джидда — Астана, Эр-Рияд — Алматы, Эр-Рияд — Астана;

авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus и Ajet: рейсы по направлениям Эр-Рияд — Стамбул, Джидда — Стамбул, Даммам — Стамбул;

авиакомпания Azerbaijan Airlines: рейсы по направлению Эр-Рияд — Баку, Джидда — Баку;

авиакомпания Flydubai: два рейса в неделю по направлению Дубай — Бишкек;

авиакомпания Jazeera Airways: рейсы из Даммама и Эль-Кайсума по различным направлениям;

авиакомпания Qatar Airlines: с перебоями осуществляет рейсы по разным направлениям.

Для въезда на территорию Саудовской Аравии гражданам КР необходимо заранее оформить туристическую или другую визу, есть возможность ее получить по прибытии. Выдается на год с возможностью пребывания до 90 дней (многократный въезд).

Во время ракетных атак воздушное пространство может закрываться, а авиарейсы временно приостанавливаться до стабилизации ситуации.

МИД призывает кыргызстанцев в случае обострения ситуации соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

Также в случае возникновения вопросов можно обращаться в Консульский департамент МИД и дипломатические представительства по телефонам: