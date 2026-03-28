09:36
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Власть
Сюжет: Атака на Иран

Эскалация. МИД призывает кыргызстанцев покинуть страны Ближнего Востока

Министерство иностранных дел призывает кыргызстанцев, находящихся в государствах Ближнего Востока, покинуть территорию региона в связи с эскалацией напряженности.

Гражданам КР также рекомендовано воздержаться от поездок в этот регион до полной стабилизации ситуации.

Отмечается, что основным безопасным маршрутом выезда из зоны вооруженного конфликта считается маршрут через территорию Саудовской Аравии и Дубай.

МИД предлагает выбрать оптимальные маршруты выезда:

  • авиакомпания Flynas: три рейса в неделю по направлениям Джидда — Бишкек, Джидда — Ош;
  • авиакомпания Uzbekistan Airways: регулярные рейсы по направлению Джидда — Ташкент;
  • авиакомпания Air Astana: рейсы по направлениям Джидда — Алматы, Джидда — Астана, Эр-Рияд — Алматы, Эр-Рияд — Астана;
  • авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus и Ajet: рейсы по направлениям Эр-Рияд — Стамбул, Джидда — Стамбул, Даммам — Стамбул;
  • авиакомпания Azerbaijan Airlines: рейсы по направлению Эр-Рияд — Баку, Джидда — Баку;
  • авиакомпания Flydubai: два рейса в неделю по направлению Дубай — Бишкек;
  • авиакомпания Jazeera Airways: рейсы из Даммама и Эль-Кайсума по различным направлениям;
  • авиакомпания Qatar Airlines: с перебоями осуществляет рейсы по разным направлениям.

Для въезда на территорию Саудовской Аравии гражданам КР необходимо заранее оформить туристическую или другую визу, есть возможность ее получить по прибытии. Выдается на год с возможностью пребывания до 90 дней (многократный въезд).

Во время ракетных атак воздушное пространство может закрываться, а авиарейсы временно приостанавливаться до стабилизации ситуации.

МИД призывает кыргызстанцев в случае обострения ситуации соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.

Также в случае возникновения вопросов можно обращаться в Консульский департамент МИД и дипломатические представительства по телефонам:

  • Консульский департамент Министерства иностранных дел: +996999312002;
  • посольство КР в Кувейте: +96550887691;
  • посольство КР в Катаре: +97450667001;
  • посольство КР в КСА: +966583769945;
  • посольство КР в ОАЭ: +971522255269;
  • Генконсульство КР в Дубае: +971522918840;
  • посольство КР в Иране: +982122830354; +989352505229.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367853/
просмотров: 254
Версия для печати
28 марта, суббота
09:23
Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые сроки, визы и легализация Правила въезда иностранцев в Кыргызстан меняют: новые с...
09:12
Эскалация. МИД призывает кыргызстанцев покинуть страны Ближнего Востока
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 28 марта в Бишкеке было в 1962 году
00:46
Лига PWL. Кыргызстанец Акжол Махмудов провел поединок против японца Нао Кусаки
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 марта, пятница
23:36
Google разрешила корпорации Apple создавать собственные ИИ-модели на базе Gemini
23:14
Минсельхоз Кыргызстана получил от Китая дроны, вызывающие искусственный дождь
22:59
Лига PWL. Кыргызстанка Сезим Жуманазарова обыграла соперницу из Узбекистана
22:45
Объездную дорогу в Чолпон-Ате завершат к Играм кочевников и саммиту ШОС
22:24
Школу с детьми с инвалидностью выселяют из здания в Кара-Балте. Ответ мэрии