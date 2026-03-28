Эскалация. МИД призывает кыргызстанцев покинуть страны Ближнего Востока

Министерство иностранных дел призывает кыргызстанцев, находящихся в государствах Ближнего Востока, покинуть территорию региона в связи с эскалацией напряженности.
Гражданам КР также рекомендовано воздержаться от поездок в этот регион до полной стабилизации ситуации.
Отмечается, что основным безопасным маршрутом выезда из зоны вооруженного конфликта считается маршрут через территорию Саудовской Аравии и Дубай.
МИД предлагает выбрать оптимальные маршруты выезда:
- авиакомпания Flynas: три рейса в неделю по направлениям Джидда — Бишкек, Джидда — Ош;
- авиакомпания Uzbekistan Airways: регулярные рейсы по направлению Джидда — Ташкент;
- авиакомпания Air Astana: рейсы по направлениям Джидда — Алматы, Джидда — Астана, Эр-Рияд — Алматы, Эр-Рияд — Астана;
- авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus и Ajet: рейсы по направлениям Эр-Рияд — Стамбул, Джидда — Стамбул, Даммам — Стамбул;
- авиакомпания Azerbaijan Airlines: рейсы по направлению Эр-Рияд — Баку, Джидда — Баку;
- авиакомпания Flydubai: два рейса в неделю по направлению Дубай — Бишкек;
- авиакомпания Jazeera Airways: рейсы из Даммама и Эль-Кайсума по различным направлениям;
- авиакомпания Qatar Airlines: с перебоями осуществляет рейсы по разным направлениям.
Для въезда на территорию Саудовской Аравии гражданам КР необходимо заранее оформить туристическую или другую визу, есть возможность ее получить по прибытии. Выдается на год с возможностью пребывания до 90 дней (многократный въезд).
Во время ракетных атак воздушное пространство может закрываться, а авиарейсы временно приостанавливаться до стабилизации ситуации.
МИД призывает кыргызстанцев в случае обострения ситуации соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей.
Также в случае возникновения вопросов можно обращаться в Консульский департамент МИД и дипломатические представительства по телефонам:
- Консульский департамент Министерства иностранных дел: +996999312002;
- посольство КР в Кувейте:
+96550887691; посольство КР в Катаре: +97450667001;
- посольство КР в КСА: +966583769945;
- посольство КР в ОАЭ: +971522255269;
- Генконсульство КР в Дубае: +971522918840;
- посольство КР в Иране: +982122830354; +989352505229.