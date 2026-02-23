Экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан вырос в 1,7 раза. Такие данные приводит Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Уточняется, что с сентября 2025 года по 19 февраля 2026-го на внешние рынки экспортировано 6,4 миллиона тонн зерна нового урожая. Это на 19,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, когда объем поставок составил 5,4 миллиона тонн.

Рост обеспечен за счет активизации торговли с традиционными рынками сбыта в странах Центральной Азии и за ее пределами.

Значительно увеличились поставки в Узбекистан — на 46 процентов, с 2 миллионов тонн до 3 миллионов тонн. В Кыргызстан экспорт вырос в 1,7 раза — со 104 тысяч тонн до 180 тысяч тонн, в Афганистан — в 1,9 раза, с 236 тысяч тонн до 466 тысяч тонн.

Положительная динамика экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно и конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, отмечают эксперты.