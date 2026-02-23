09:52
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Экономика

Экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан вырос в 1,7 раза

Экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан вырос в 1,7 раза. Такие данные приводит Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Уточняется, что с сентября 2025 года по 19 февраля 2026-го на внешние рынки экспортировано 6,4 миллиона тонн зерна нового урожая. Это на 19,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года, когда объем поставок составил 5,4 миллиона тонн.

Рост обеспечен за счет активизации торговли с традиционными рынками сбыта в странах Центральной Азии и за ее пределами.

Значительно увеличились поставки в Узбекистан — на 46 процентов, с 2 миллионов тонн до 3 миллионов тонн. В Кыргызстан экспорт вырос в 1,7 раза — со 104 тысяч тонн до 180 тысяч тонн, в Афганистан — в 1,9 раза, с 236 тысяч тонн до 466 тысяч тонн.

Положительная динамика экспорта свидетельствует о высоком спросе на казахстанское зерно и конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, отмечают эксперты.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/363056/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году Кыргызстан наторговал на 11,2 процента меньше — на $15,8 миллиарда
Восемь предприятий КР получили разрешение на экспорт продукции в Китай
Шестьдесят видов отечественной сельхозпродукции экспортируется в 80 стран
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
Экспорт Кыргызстана упал на 43,5 процента, внешняя торговля — на 11,2 процента
Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Кыргызстан заключил с Афганистаном договоры на $157 миллионов
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Россия обеспечит экспорт вакцин против заболеваний животных в Кыргызстан
Популярные новости
Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в&nbsp;Европе и&nbsp;Центральной Азии Аэропорт Самарканда признан самым быстрорастущим в Европе и Центральной Азии
Рубль и&nbsp;тенге подорожали и&nbsp;обновили годовые рекорды. Курс валют на&nbsp;20&nbsp;февраля Рубль и тенге подорожали и обновили годовые рекорды. Курс валют на 20 февраля
Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и&nbsp;600 рабочих мест Разработка месторождения Тоголок: $2,3 миллиарда выручки и 600 рабочих мест
Рубль и&nbsp;тенге дорожают и&nbsp;обновили годовые максимумы. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;февраля Рубль и тенге дорожают и обновили годовые максимумы. Курс валют на 19 февраля
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
23 февраля, понедельник
09:50
В Мексике после убийства одного из главных наркобаронов начались беспорядки В Мексике после убийства одного из главных наркобаронов...
09:39
На место Кундузбека Сулайманова в Жогорку Кенеш может прийти экс-глава Генштаба
09:37
В США застрелили мужчину, который пытался попасть в резиденцию Дональда Трампа
09:24
Тенге и рубль после устойчивого роста стали дешеветь. Курс валют на 23 февраля
09:19
Экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан вырос в 1,7 раза