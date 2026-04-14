Кыргызстан намерен перенять опыт ОАЭ для ускорения реформ и развития экономики

Кыргызстан намерен перенять опыт Объединенных Арабских Эмиратов по реализации реформ через программу «Правительственные акселераторы». Об этом заявил председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев на встрече с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде.

По данным пресс-службы кабмина, переговоры прошли в Вашингтоне на полях Весенних совещаний МВФ и Всемирного банка.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Глава кабмина отметил, что Кыргызстан готов активно внедрять лучшие международные практики. Помимо опыта ОАЭ, речь также шла об успешном применении модели Японии «Одно село — один продукт», направленной на развитие сельских регионов и стимулирование экспорта.

Адылбек Касымалиев подчеркнул, что проводимые реформы позволили создать более 273 тысяч новых рабочих мест в 2025 году.

Они способствовали росту инвестиций в основной капитал, которые увеличились на 18,4 процента по сравнению с 2025 годом.

Адылбек Касымалиев акцентировал внимание на значении горных регионов, которые обеспечивают значительную часть мировых запасов пресной воды, но остаются уязвимыми к изменению климата. В этой связи кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность создания глобального финансового инструмента для поддержки инвестиций в такие территории через партнерство Всемирного банка и Глобального экологического фонда.

Анна Бьерде высоко оценила усилия Кыргызстана по внедрению реформ и выразила готовность поддерживать инициативы в сферах сельского хозяйства, зеленой энергетики и регионального развития. Она подчеркнула важность инвестиций в человеческий капитал, включая образование, здравоохранение и повышение квалификации рабочей силы.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие экономики Кыргызстана.