14:00
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Власть

В Кыргызстане актуариев и брокеров поставят на учет

Кабинет министров утвердил порядок ведения единого государственного реестра актуариев и страховых брокеров.

Постановление принято для упорядочения учета участников страхового рынка и реализации норм законодательства о страховой деятельности.

Согласно документу, вводится обязательная регистрация и перерегистрация актуариев и страховых брокеров в едином реестре.

За включение в реестр установлены разовые сборы — по 10 расчетных показателей как для актуариев, так и для страховых брокеров. Такой же размер предусмотрен и в качестве ежегодного платежа за ведение реестра.

Постановление вступит в силу через десять дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369813/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство без лица, или «Теневой» кабинет Адылбека Касымалиева
Эдиль Байсалов уезжает в Вашингтон: вышел указ о его назначении послом КР в США
Кыргызстанец с грантом в Стэнфорде: что о нем известно
В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы
Кыргызстанец поступил в Стэнфорд по гранту — его принял глава кабмина
В правоохранительных органах расширили перечень должностей без конкурса
В КР меняют правила зеленой энергетики: вводят аукционы и накопители
Бизнесу обещают «перезагрузку»: программу развития вынесли на обсуждение
Кабмин предлагает упростить отбор государственных инвестпроектов
Владельцев диких животных в КР обязали пройти регистрацию за шесть месяцев
Популярные новости
Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в&nbsp;других странах Торага ЖК: Водительские удостоверения нового образца признали в других странах
Основатель &laquo;Аю&raquo; рассказал о&nbsp;переговорах в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;&laquo;чашке чая за&nbsp;$10&nbsp;миллионов&raquo; Основатель «Аю» рассказал о переговорах в ГКНБ и «чашке чая за $10 миллионов»
Президент обсудил с&nbsp;Омурбеком Текебаевым власть кочевников и&nbsp;будущее страны Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в&nbsp;съемной квартире Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
Бизнес
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
10 апреля, пятница
13:55
АБР выделит на поддержку экономики КР по $150–200 миллионов в ближайшие 3 года АБР выделит на поддержку экономики КР по $150–200 милли...
13:50
Чемпионат Азии по борьбе. Эрназар Акматалиев и Абдумалик Карачов в полуфинале
13:39
Садыр Жапаров посетил завод по производству полимерных труб «Эл Пласт»
13:27
Деятельность транснациональной группы по сбыту фальшивых денег пресекли в КР
13:27
Спуск камней. На участке дороги Бишкек — Нарын — Торугарт ограничат движение