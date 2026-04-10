В Кыргызстане актуариев и брокеров поставят на учет

Кабинет министров утвердил порядок ведения единого государственного реестра актуариев и страховых брокеров.

Постановление принято для упорядочения учета участников страхового рынка и реализации норм законодательства о страховой деятельности.

Согласно документу, вводится обязательная регистрация и перерегистрация актуариев и страховых брокеров в едином реестре.

За включение в реестр установлены разовые сборы — по 10 расчетных показателей как для актуариев, так и для страховых брокеров. Такой же размер предусмотрен и в качестве ежегодного платежа за ведение реестра.

Постановление вступит в силу через десять дней.