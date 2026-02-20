10:04
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Власть

В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа

В Вашингтоне началось первое заседание инициированного США Совета мира по восстановлению сектора Газа.

«Сейчас все внимание сосредоточено на следующем: мы должны сделать все правильно, так как для Газы нет «плана Б». «План Б» — это возвращение к войне. Никто здесь не хочет этого. А «план А» — единственный путь вперед — это восстановление Газы таким образом, чтобы обеспечить прочный и устойчивый мир, при котором все смогут жить там бок о бок и больше никогда не беспокоиться о возвращении конфликта, войны, человеческих страданий и разрушений», — сказал госсекретарь США Марко Рубио, выступая на заседании.

Военнослужащих для формирования военного контингента международных стабилизационных сил (ISF) вызвались предоставить Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко. Силы ISF хотят распределить по пяти различным секторам, каждый из которых получит по одной бригаде.

Турция также заявила, что может направить свой военный контингент в состав международных стабилизационных сил в Газе, а также «внести вклад в здравоохранение и в обучение правоохранительных органов».

Дональд Трамп выразил уверенность, что силовая операция по разоружению ХАМАС не потребуется, так как движение взяло на себя обязательство избавиться от оружия.

Катар обязался выделить $1 миллиард на поддержку миссии Совета мира.

Группа стран, включая Казахстан, Азербайджан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, уже внесла более $7 миллиардов в пакет помощи для восстановления Газы.

Казахстан также готов инвестировать значительные финансовые средства и заинтересован в участии в процессе восстановления и строительства, в том числе инфраструктуры, жилых комплексов, школ, больниц, других важных гражданских объектов, а также расчистке завалов.

Узбекистан тоже готов участвовать в строительстве жилых домов, детских садов, школ и больниц.

Бахрейн готов предоставить необходимую инфраструктуру и специалистов для создания платформы цифровых государственных услуг для Газы.

Глава Белого дома выразил уверенность, что все страны, приглашенные в Совет мира, в том числе Китай и Россия, в итоге согласятся на это. Также Трамп отметил, что Вашингтон намерен тесно сотрудничать с ООН для раскрытия ее потенциала и обеспечения эффективной работы «под присмотром» Совета мира.

Параллельно он сделал несколько не связанных с повесткой заседания заявлений, в частности, рассказал о хороших отношениях с Владимиром Путиным и посетовал, что не всем в Европе нравится, что сам поддерживает премьера Венгрии Виктора Орбана. Также американский президент рассказал, что США ведут «хорошие переговоры» с Ираном, хотя «надо проделать некоторую работу». По его словам, в течение 10 дней может быть ясно, удастся ли Вашингтону и Тегерану достичь договоренностей по ядерной программе.

А Франция заявила, что не считает приемлемым участвовать в деятельности Совета мира и будет требовать разъяснений от Еврокомиссии, направившей туда своего представителя без мандата Совета ЕС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/362812/
просмотров: 254
Версия для печати
Материалы по теме
Стала известна дата первой встречи лидеров «Совета мира»
«Совет мира» не является заменой ООН — Марко Рубио
Избирательный «Совет мира» Трампа: что это значит для Центральной Азии
Узбекистан и Казахстан вошли в «Совет мира»
Россия готова направить $1 миллиард в «Совет мира» из замороженных в США средств
«Совет мира» может со временем заменить ООН — Дональд Трамп
Популярные новости
Шаирбек Ташиев опроверг информацию о&nbsp;возбуждении дела и&nbsp;задержании Шаирбек Ташиев опроверг информацию о возбуждении дела и задержании
В&nbsp;Кыргызстане вводят временные права на&nbsp;один год для новичков В Кыргызстане вводят временные права на один год для новичков
Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в&nbsp;кабмине Почему нужно запомнить это имя. Новые люди в кабмине
В&nbsp;ГКНБ ответили на&nbsp;&laquo;Лизуна&raquo; и&nbsp;&laquo;Вазелина&raquo;: у&nbsp;сотрудников есть только звания В ГКНБ ответили на «Лизуна» и «Вазелина»: у сотрудников есть только звания
Бизнес
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
20 февраля, пятница
10:00
ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшества ждут абитуриентов ОРТ-2026. Как зарегистрироваться на тест и какие новшес...
09:56
Кабмин утвердил новые правила расчета соцвзносов: что изменится с 2026 года
09:47
В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа
09:43
Президент внес изменения в проект агрокластера «Корея — Кыргызстан»
09:35
Кабмин расширил полномочия и земельную базу проекта «Ала-Тоо Резорт»