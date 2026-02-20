В Вашингтоне прошло первое заседание Совета мира по восстановлению сектора Газа

В Вашингтоне началось первое заседание инициированного США Совета мира по восстановлению сектора Газа.

«Сейчас все внимание сосредоточено на следующем: мы должны сделать все правильно, так как для Газы нет «плана Б». «План Б» — это возвращение к войне. Никто здесь не хочет этого. А «план А» — единственный путь вперед — это восстановление Газы таким образом, чтобы обеспечить прочный и устойчивый мир, при котором все смогут жить там бок о бок и больше никогда не беспокоиться о возвращении конфликта, войны, человеческих страданий и разрушений», — сказал госсекретарь США Марко Рубио, выступая на заседании.

Военнослужащих для формирования военного контингента международных стабилизационных сил (ISF) вызвались предоставить Албания, Индонезия, Казахстан, Косово и Марокко. Силы ISF хотят распределить по пяти различным секторам, каждый из которых получит по одной бригаде.

Турция также заявила, что может направить свой военный контингент в состав международных стабилизационных сил в Газе, а также «внести вклад в здравоохранение и в обучение правоохранительных органов».

Дональд Трамп выразил уверенность, что силовая операция по разоружению ХАМАС не потребуется, так как движение взяло на себя обязательство избавиться от оружия.

Катар обязался выделить $1 миллиард на поддержку миссии Совета мира.

Группа стран, включая Казахстан, Азербайджан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, уже внесла более $7 миллиардов в пакет помощи для восстановления Газы.

Казахстан также готов инвестировать значительные финансовые средства и заинтересован в участии в процессе восстановления и строительства, в том числе инфраструктуры, жилых комплексов, школ, больниц, других важных гражданских объектов, а также расчистке завалов.

Узбекистан тоже готов участвовать в строительстве жилых домов, детских садов, школ и больниц.

Бахрейн готов предоставить необходимую инфраструктуру и специалистов для создания платформы цифровых государственных услуг для Газы.

Глава Белого дома выразил уверенность, что все страны, приглашенные в Совет мира, в том числе Китай и Россия, в итоге согласятся на это. Также Трамп отметил, что Вашингтон намерен тесно сотрудничать с ООН для раскрытия ее потенциала и обеспечения эффективной работы «под присмотром» Совета мира.

Параллельно он сделал несколько не связанных с повесткой заседания заявлений, в частности, рассказал о хороших отношениях с Владимиром Путиным и посетовал, что не всем в Европе нравится, что сам поддерживает премьера Венгрии Виктора Орбана. Также американский президент рассказал, что США ведут «хорошие переговоры» с Ираном, хотя «надо проделать некоторую работу». По его словам, в течение 10 дней может быть ясно, удастся ли Вашингтону и Тегерану достичь договоренностей по ядерной программе.

А Франция заявила, что не считает приемлемым участвовать в деятельности Совета мира и будет требовать разъяснений от Еврокомиссии, направившей туда своего представителя без мандата Совета ЕС.