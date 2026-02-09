11:37
Власть

Стала известна дата первой встречи лидеров «Совета мира»

Белый дом намерен 19 февраля провести встречу лидеров «Совета мира» по урегулированию в секторе Газа. Об этом сообщает Axios.

из архива
Фото из архива. Представители 19 стран подписали в Давосе устав «Совета мира»

«Это будут первое заседание «Совета мира» и конференция по сбору средств на реконструкцию сектора Газа», — приводятся в публикации слова анонимного американского чиновника.

Отмечается, что встречу планируется провести в Институте мира США. Администрация Дональда Трампа в конце минувшей недели начала контакты с десятками стран, чтобы пригласить их лидеров.

Подготовка саммита пока находится на ранней стадии, и планы еще могут измениться, сообщил Axios, добавив, что Белый дом отказался от комментариев.

22 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о создании так называемого Совета мира на церемонии подписания устава на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Представители 19 государств подписали документ.

«Совет мира» учрежден в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС с целью управления сектором Газа. Но его функции также будут включать предотвращение и разрешение конфликтов в других регионах.
