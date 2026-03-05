Казахстан вступил в Совет мира без каких-либо обязательных финансовых взносов. Об этом местным СМИ сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев.

Он отметил, что присоединение к Совету мира соответствует национальным интересам страны и укладывается в курс внешней политики, ориентированной на развитие диалога, поддержку международной безопасности и укрепление многостороннего сотрудничества.

«Глава государства обозначил его как своевременную инициативу, направленную на достижение практических и быстрых результатов. Как подчеркнул наш президент, мир должен строиться не через бессмысленные декларации, а через практические шаги», — заявил Ерлан Жетыбаев.

Отвечая на вопросы о финансировании, он сказал, что Казахстан не вносил никаких средств при вступлении.

«РК вступила в Совет мира без какого-либо финансового взноса. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 миллиарда не является условием членства. Это право каждого участника», — подчеркнул официальный представитель МИД.

Комментируя публикации о возможной отправке в Газу воинского контингента, он призвал опираться на официальные источники. По словам Ерлана Жетыбаева, речь идет исключительно о гуманитарной составляющей.

«Глава государства в своем выступлении заявил, что Казахстан готов поддержать международные силы стабилизации, направить медицинские подразделения с полевым госпиталем, а также наблюдателей центра гражданско-военной координации», — заметил он.

Кроме того, РК готова оказать гуманитарную помощь продовольствием, выделить 500 образовательных грантов для палестинских студентов в казахстанских вузах на пять лет и поделиться опытом в сфере электронного правительства.

Напомним: в феврале на инаугурационном заседании Совета мира Дональд Трамп выразил искреннюю признательность всем участникам заседания за их вклад в коллективные усилия по обеспечению устойчивой стабильности и содействию восстановлению в Газе. Представляя лидеров стран — участниц Совета мира, американский лидер назвал Казахстан прекрасным и богатым государством.

В январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал устав Совета мира, созданного по инициативе Дональда Трампа.

Ранее глава РК получил официальное приглашение от Дональда Трампа войти в состав создаваемого Совета мира по Газе, а республике предложили стать одним из государств-учредителей.

Совет мира, по задумке Вашингтона, будет отвечать за стратегический надзор, мобилизацию международных ресурсов и контроль за выполнением обязательств по мирному развитию Газы.