12:20
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Власть

Требование юридического образования и опыта для членов ЦИК не поддержали

Все члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов должны иметь юридическое образование, ранее участвовать в выборах и иметь опыт в этой сфере. Такое предложение депутата Дастана Бекешева о внесении изменений в закон о Центризбиркоме не получило поддержки.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению отклонил его на основании того, что это выходит за рамки концепции законопроекта.

Председатель ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров ответил, что в таких ограничениях нет необходимости. По его словам, во-первых, ЦИК — это коллегиальный орган, а во-вторых, основную работу выполняет аппарат, где трудятся опытные сотрудники с многолетним стажем.

Читайте по теме
Парламент одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК КР

«Наличие разных мнений членов комиссии — это показатель демократии. Если говорить об этической стороне, я считаю неправильным оценивать гражданина только по его квалификации. А если вернуться в правовое поле, то членов ЦИК выбирает Жогорку Кенеш. Какой состав вы выберете, такой и будет вести работу в будущем», — сказал он.

Напомним, основной момент вносимых изменений в конституционный закон о ЦИК предусматривает сокращение состава Центризбиркома с 12 до 7 членов. Три члена будут избираться по квоте президента, четыре — по квоте Жогорку Кенеша. Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию работы государственного аппарата.
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК
ЦИК прекратила полномочия депутата Бишкекского горкенеша Жаныбека Асанбекова
Мандат Чингиза Айдарбекова. ЦИК КР ждет заключения МВД
Кайрата Маматова освободили от должности члена ЦИК
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Парламент одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК КР
Комитет одобрил инициативу о сокращении числа членов ЦИК КР
Дастан Бекешев: В ЦИК Кыргызстана не должны работать «парашютисты»
Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Центризбирком предлагают сократить: к чему может привести реформа его состава
Популярные новости
7 апреля, вторник
12:14
Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрез...
12:10
У мэрии странное понятие о дизайн-коде Бишкека, считают горожане
12:09
В парламенте просят вернуть уроки французского языка в трех столичных школах
12:06
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
12:05
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран