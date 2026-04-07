Требование юридического образования и опыта для членов ЦИК не поддержали

Все члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов должны иметь юридическое образование, ранее участвовать в выборах и иметь опыт в этой сфере. Такое предложение депутата Дастана Бекешева о внесении изменений в закон о Центризбиркоме не получило поддержки.

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению отклонил его на основании того, что это выходит за рамки концепции законопроекта.

Председатель ЦИК Тынчтыкбек Шайназаров ответил, что в таких ограничениях нет необходимости. По его словам, во-первых, ЦИК — это коллегиальный орган, а во-вторых, основную работу выполняет аппарат, где трудятся опытные сотрудники с многолетним стажем.

«Наличие разных мнений членов комиссии — это показатель демократии. Если говорить об этической стороне, я считаю неправильным оценивать гражданина только по его квалификации. А если вернуться в правовое поле, то членов ЦИК выбирает Жогорку Кенеш. Какой состав вы выберете, такой и будет вести работу в будущем», — сказал он.

Напомним, основной момент вносимых изменений в конституционный закон о ЦИК предусматривает сокращение состава Центризбиркома с 12 до 7 членов. Три члена будут избираться по квоте президента, четыре — по квоте Жогорку Кенеша. Предлагаемые изменения направлены на оптимизацию работы государственного аппарата.