Власть

Владельцев диких животных в КР обязали пройти регистрацию за 6 месяцев

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление № 223 от 4 апреля 2026 года, регулирующее вопросы содержания, разведения и охраны объектов животного мира.

Документ направлен на упорядочение сферы содержания диких животных в неволе, полувольных условиях и искусственно созданной среде, а также устранение несоответствий в действующих нормативных актах.

Согласно постановлению, утверждены единые правила содержания и разведения животных на территории страны. Теперь все юридические и физические лица, занимающиеся их содержанием, обязаны в течение шести месяцев обратиться в уполномоченный орган в сфере экологии для получения заключения и включения в специальный реестр мест содержания диких животных.

Кроме того, внесены изменения в порядок расчета ущерба, причиненного животному миру. В частности, увеличены таксы: за незаконное причинение вреда белому и черному аисту — до 30 тысяч сомов, козерогу — до 300 тысяч сомов, косуле — до 100 тысяч сомов.

Одновременно утратило силу постановление 2018 года, регулирующее содержание ловчих хищных птиц.

Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
