14:38
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Власть

Мошенники используют фото президента Кыргызстана в рекламе о льготных займах

В социальных сетях распространяется реклама, в которой некие мошенники предлагают займы с небольшими надбавками. Это очередная схема обмана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, чтобы вызвать доверие, они используют фотографию главы государства Садыра Жапарова и представляют эту деятельность как государственный проект.

Аската Алагозова
Фото Аската Алагозова. Реклама

«В связи с этим призываем уточнять любую информацию, особенно связанную с денежными средствами, исключительно через официальные органы», — добавил Аскат Алагозов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345048/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-президент США Байден испытывает финансовые трудности и ведет скромную жизнь
Фото дня. Садыр Жапаров с семьей в парке «Ала-Арча»
Кумтор: как распределялись доходы от золота при шести президентах
На поездку в Италию и Ватикан делегация потратила 11 миллионов сомов
Садыр Жапаров посетит Нарынскую область, состоится открытие аэропорта
Кыргызстан покупает здания для посольств и квартиры для дипломатов за рубежом
Саммит ШОС в Тяньцзине ведет к одиночеству Запада? Аналитика на полях
Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты
В Сузаке снесли 100-летнюю школу и построили новую. Ее открыл Садыр Жапаров
Открыто новое здание представительства МИД в южных областях Кыргызстана
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Камчыбек Ташиев подарил семье с&nbsp;десятью детьми дом Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Бизнес
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
26 сентября, пятница
14:33
ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ. Кыргызстан тоже под ударом ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ. Кыргызстан тож...
14:30
Technovation: как наука ищет пути снижения вреда от курения
14:28
Мошенники используют фото президента Кыргызстана в рекламе о льготных займах
14:08
В КР внедряется институт резерва кандидатов на должности судей местных судов
14:07
ЕАБР получил статус наблюдателя в Координационном комитете MCDF