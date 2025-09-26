Мошенники используют фото президента Кыргызстана в рекламе о льготных займах

В социальных сетях распространяется реклама, в которой некие мошенники предлагают займы с небольшими надбавками. Это очередная схема обмана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его данным, чтобы вызвать доверие, они используют фотографию главы государства Садыра Жапарова и представляют эту деятельность как государственный проект.

Фото Аската Алагозова. Реклама

«В связи с этим призываем уточнять любую информацию, особенно связанную с денежными средствами, исключительно через официальные органы», — добавил Аскат Алагозов.