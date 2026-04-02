МЧС Кыргызстана получит право штрафовать за невыполнение мер гражданской защиты

Кабинет министров инициировал изменения в законодательство для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. Законопроект направлен на устранение пробелов в системе ответственности должностных и юридических лиц за ненадлежащее исполнение мер гражданской защиты. Его вынесли на общественное обсуждение.

Документом вводят новые административные санкции. В частности, Кодекс о правонарушениях предлагают дополнить новой статьей 143-1. Она устанавливает жесткие штрафы за невыполнение обязательных предписаний уполномоченного госоргана:

для физических лиц — 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов).

для должностных лиц — 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов).

для юридических лиц — 600 расчетных показателей (60 тысяч сомов).

Планируется, что после общественного обсуждения законопроект поступит на рассмотрение в Жогорку Кенеш. Полномочия по рассмотрению дел и наложению взысканий получает уполномоченный орган в области гражданской защиты — Министерство чрезвычайных ситуаций.

Ранее, в сентябре 2025 года кабинет министров утвердил профильный план мероприятий, который требует от руководителей ведомств и предприятий личной ответственности за безопасность объектов.