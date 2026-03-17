Власть

Регламент ЖК. Комитет одобрил изменение правил ускоренного принятия законов

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша сегодня принял в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О регламенте ЖК», предлагающий изменить порядок рассмотрения законопроектов при их ускоренном принятии.

Инициатором является депутат Нурбек Сыдыгалиев.

По его словам, суть документа заключается в уточнении процедуры принятия законопроектов сразу во втором и третьем чтениях либо сразу в трех чтениях.

Сейчас регламент предусматривает, что парламент может принять законопроект в ускоренном порядке при наличии положительных заключений большинства фракций и депутатских групп, а также ответственного и профильных комитетов.

«Предлагаемыми поправками предусматривается изменить эту норму и установить более строгий порядок: для такого ускоренного рассмотрения потребуется положительное заключение всех фракций и депутатских групп, а также профильных комитетов. Если хотя бы одна парламентская фракция или депутатская группа выступит против, законопроект не сможет быть принят сразу во втором и третьем чтениях или сразу в трех чтениях и будет рассматриваться по обычной процедуре», — говорится в справке-обосновании.

По словам Нурбека Сыдыгалиева, действующая норма может ограничивать возможности отдельных фракций выражать свою политическую позицию при рассмотрении законопроектов. В связи с этим предлагается закрепить требование о согласии всех фракций и депутатских групп, чтобы обеспечить полноценное участие парламентских объединений в законотворческом процессе.
Материалы по теме
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции
В ЖК вместо Шаирбека Ташиева придет Мавлюда Калбердиева
Шаирбек Ташиев написал заявление о сдаче депутатского мандата
Мандат Зулушева в Жогорку Кенеше получит Улугбек Ормонов
Садыр Жапаров: Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня
ЦИК лишила Куванычбека Конгантиева мандата депутата Жогорку Кенеша
Депутат предлагает позволить инвесторам переработку отходов золотодобычи
Депутат обратилась к властям поддержать развитие качественной журналистики
Жители Ошской области просят открыть СЭЗ на границе с Узбекистаном
Депутат просит ускорить оформление участков в жилмассиве «Бакай-Ата»
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
После допроса и&nbsp;лишения мандата Ташиев выступил с&nbsp;обращением После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за&nbsp;0&nbsp;процентов комиссии Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
Церемония в&nbsp;Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
