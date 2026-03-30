Комитет Жогорку Кенеша одобрил введение электронных векселей в Кыргызстане

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике одобрил в первом чтении законопроект о введении электронной формы векселей. Документ предусматривает внесение изменений в закон о присоединении Кыргызстана к Конвенции о переводном и простом векселе.

Основная цель инициативы — позволить бизнесу оформлять долговые обязательства в цифровом формате с использованием электронной подписи.

Справка 24.kg Вексель представляет собой ценную бумагу и строго оформленную долговую расписку, по которой выдавший ее обязуется выплатить указанную сумму в конкретный срок.

На сегодняшний день в республике действует устаревшая норма об исключительно бумажной форме документа, что, по мнению инициаторов, сдерживает развитие современных финансовых инструментов. Цифровой формат позволит значительно снизить риски потери или подделки документов, а также автоматизировать процессы взаиморасчетов.

Внедрение электронных векселей поможет бизнесу существенно сократить издержки. Предпринимателям больше не придется тратиться на физическое хранение, пересылку и сложную процедуру проверки подлинности бумажных бланков. Кроме того, переход на цифру повысит прозрачность финансовых операций и упростит проведение трансграничных расчетов, приближая банковскую систему Кыргызстана к международным стандартам.

Разработчики законопроекта особо подчеркивают, что электронные векселя будут иметь ту же юридическую силу, что и традиционные бумажные. При этом старая модель не упраздняется — обе формы документа будут существовать и действовать параллельно, предоставляя участникам рынка право выбора наиболее удобного способа ведения расчетов.