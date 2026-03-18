Глава ГНС: Если нет дохода, налог платить не нужно

Председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в ходе встречи с предпринимателями в Оше заявил о необходимости пересмотра подходов к налогообложению бизнеса.

По его словам, налоговая система должна исходить из базового принципа: налоги платятся с дохода, а при его отсутствии требовать выплаты неправильно.

«Налог по своей природе должен платиться с дохода. Если субъект не получает прибыль, как он может платить налоги? Если, к примеру, магазин снесен и бизнес фактически уничтожен, то, наоборот, нужно говорить о компенсации», — отметил глава ГНС.

Он подчеркнул, что вопросы, связанные с налоговой нагрузкой на пострадавший бизнес, будут решаться на уровне государства с учетом реального финансового положения предпринимателей.

Ранее бизнесмены Оша заявляли о серьезных трудностях после массового сноса объектов, что отразилось на их способности обслуживать кредиты и выполнять налоговые обязательства.