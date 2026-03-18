Полиграф и справки за деньги: кабмин меняет функции госагентства

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в положение о Государственном агентстве по делам государственной службы и местного самоуправления.

Согласно документу, предлагается расширить функции ведомства и разрешить ему оказывать ряд услуг на платной основе для физических и юридических лиц. Речь идет, в частности, о предоставлении сведений о составе семьи, количестве проживающих по адресу, месте фактического проживания, а также выдаче выписок из электронной трудовой книжки и подтверждении статуса госслужащего.

Кроме того, агентству планируется предоставить право проводить компьютерное тестирование, а также тесты на полиграфе и мультипсихометре на договорной основе, за исключением процедур, связанных с поступлением на государственную и муниципальную службу.

Отмечается, что для граждан и госорганов при исполнении служебных обязанностей услуги останутся бесплатными.

Также проектом предусмотрено открытие специального счета, на который будут поступать средства от платных услуг. Их планируется направлять на цифровизацию, развитие информационных систем, обновление техники и повышение квалификации сотрудников.

Как подчеркивается в справке-обосновании, нововведения направлены на повышение эффективности работы агентства и улучшение качества предоставляемых услуг без дополнительной нагрузки на бюджет.