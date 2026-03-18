Власть

В ЖК просят открыть филиал учреждения «Кыргызтест» на юге страны

В ЖК просят открыть филиал учреждения «Кыргызтест» на юге страны. Об этом Уланбек Жаанбаев заявил на заседании парламента.

По словам нардепа, к нему обратилась молодежь Оша.

«Они жалуются: для того чтобы попасть в резерв кадров государственной и муниципальной службы, надо ехать в Бишкек. В столице они должны проходить экзамен на знание госязыка через «Кыргызтест». Это очень неудобно для молодых людей, так как неделями они ждут своей очереди. В связи с этим они просят в Оше открыть южный филиал «Кыргызтеста», - добавил Уланбек Жаанбаев.
