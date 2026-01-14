В Жогорку Кенеше возмутились законопроектом о сокращении государственных наград

В Жогорку Кенеше депутаты обсудили спорный законопроект «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях». По нему предлагается сократить количество госнаград с 46 до 20.

Особую критику вызвало предложение упразднить награду «Кеменгер», которой отмечают государственных и муниципальных служащих.

Депутат Камила Талиева выступила против инициативы.

«Кеменгер» — это уникальное кыргызское слово. Ранее такой награды удостоили Калыгул бия, Барпы, Молдо Кылыча, Молдо Нияза, Женижока и Саякбая Каралаева. Вы хотите упразднить целый жанр поэзии? Можно сказать, что автор этих изменений является врагом народа», — заявила она.

Ранее отмечалось, что, согласно поправкам, предлагается убрать и награду «Эл акыны».

В итоге нардепы отложили рассмотрение законопроекта на шесть месяцев.