Сократить количество государственных наград с 46 до 20 предложили в Кыргызстане

В Кыргызстане для сохранения ценности государственных наград предлагается сократить их количество с 46 до 20. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению сообщил заместитель министра юстиции Кубан Казаков.

По словам чиновника, по статистике, не учитывая орден «Баатыр Эне» и медаль «Эне Данкы», за последние 15 лет в республике вручили 1 тысячу 34 государственные награды, 2 тысячи 837 почетных грамот («ардак грамотасы») и присвоили 2 тысячи 215 почетных званий («ардак наам»).

«Это показывает, что почетные грамоты и звания присваивают слишком широко, это привело к постепенному снижению их ценности», — уточнил Кубан Казаков.

В итоге депутаты одобрили в первом чтении проект закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» и направили на рассмотрение парламента.