13:01
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.09
Власть

Сократить количество государственных наград с 46 до 20 предложили в Кыргызстане

В Кыргызстане для сохранения ценности государственных наград предлагается сократить их количество с 46 до 20. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству и местному самоуправлению сообщил заместитель министра юстиции Кубан Казаков.

По словам чиновника, по статистике, не учитывая орден «Баатыр Эне» и медаль «Эне Данкы», за последние 15 лет в республике вручили 1 тысячу 34 государственные награды, 2 тысячи 837 почетных грамот («ардак грамотасы») и присвоили 2 тысячи 215 почетных званий («ардак наам»).

«Это показывает, что почетные грамоты и звания присваивают слишком широко, это привело к постепенному снижению их ценности», — уточнил Кубан Казаков.

В итоге депутаты одобрили в первом чтении проект закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» и направили на рассмотрение парламента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/357646/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Президент КР скорректировал работу комиссии по государственным наградам
Система государственных наград в Кыргызстане будет реформирована
Садыр Жапаров вручил госнаграды родителям погибших при защите границы
Представителям Ассамблеи народа Кыргызстана вручили государственные награды
За доблестный труд. Садыр Жапаров наградил отличившихся кыргызстанцев
Как в Туркменистане. В Сети обсуждают мужчину, который поклонился президенту
Садыр Жапаров рассказал, кому и почему решил вручить госнаграды
День независимости. Подписан указ о награждении ряда кыргызстанцев госнаградами
Президент наделяется правом лишения гражданина государственной награды
За достижения в 2022 году. Акылбек Жапаров вручил госнаграды спортсменам
Популярные новости
Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы Власти выделили более 100 миллионов сомов, чтобы Нарын пережил аномальные морозы
Перегрев. Ввести госрегулирование цен на&nbsp;недвижимость предлагает Дастан Бекешев Перегрев. Ввести госрегулирование цен на недвижимость предлагает Дастан Бекешев
Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в&nbsp;2024 году Декларация. Стало известно, сколько Садыр Жапаров заработал в 2024 году
Декларация-2024. Торага ЖК&nbsp;владеет движимым имуществом на&nbsp;6&nbsp;миллионов сомов Декларация-2024. Торага ЖК владеет движимым имуществом на 6 миллионов сомов
Бизнес
Снижение мощностей и&nbsp;дефицит топлива: что происходит с&nbsp;ГСМ в&nbsp;России Снижение мощностей и дефицит топлива: что происходит с ГСМ в России
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
13 января, вторник
12:53
В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудит...
12:42
Для швейной и текстильной отрасли предоставят новые льготы
12:36
Сократить количество государственных наград с 46 до 20 предложили в Кыргызстане
12:16
Штраф за неявку и лотерея: в КР предлагают сделать голосование обязательным
12:12
Бывшим гражданам КР хотят разрешить бессрочно находиться в стране без виз