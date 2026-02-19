12:47
Власть

Дастан Бекешев: Вручение госнаград должно иметь эффект неожиданности

Вручение госнаград должно иметь эффект неожиданности. Об этом заявил сегодня на заседании ЖК депутат Дастан Бекешев при обсуждении проекта закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики».

По его словам, необходимо менять систему награждения.

«Сейчас награждаемый вынужден сам бегать, собирать документы, подписи коллектива, хотя, по сути, должно было быть наоборот. Награждаемый орган должен сам проверять награждаемого на отсутствие судимости, собирать документы, чтобы при вручении госнаграды сохранялся эффект неожиданности. А то сейчас получение госнаграды — это не просто признание общества или подарок человеку, а признак тщеславия, когда человек сам бегает за своей наградой», — считает Дастан Бекешев.

Он добавил, что к нардепам часто приходят с просьбой помочь в получении каких-то званий или наград. «Иногда даже стесняешься сказать аксакалам: «А оно тебе надо? Что, от этой почетной грамоты или звания ты станешь умнее или почетнее?» Надо однозначно менять подход к системе назначения госнаград», — отметил Дастан Бекешев.

Глава Минюста Аяз Баетов признал проблему, заметив, что получение госнаграды превратилось в беготню по сбору кучи бумажек. «Если будет принят законопроект, комиссия по присвоению наград готова будет пересмотреть порядок работы», — добавил он.

Напомним, что законопроектом предлагается сократить количество госнаград с 46 до 20.
