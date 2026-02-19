Депутаты одобрили законопроект о сокращении количества государственных наград. Решение принято сегодня на заседании ЖК при обсуждении проекта Закона «О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики» в первом чтении.

По словам министра юстиции Аяза Баетова, поправки направлены на упорядочение действующей наградной системы, ее актуализацию и повышение престижа государственных наград.

Целью законопроекта является создание системы высших почетных званий, отражающих моральное признание заслуг граждан перед государством и обществом, а также устранение дублирующих норм и повышение общественной значимости наград.

Из 46 видов существующих госнаград предлагается оставить 18 и добавить 2 новых высших почетных звания «Кыргыз Республикасынын жаратманы» — за выдающийся новаторский вклад и создание значимого результата на национальном уровне и «Кыргыз Республикасынын сыймыгы» — за подвиги и достижения, ставшие символом национальной гордости, в том числе героизм и международные успехи.

Также предлагается учредить орден «Эрдик» в новом формате, то есть убрать степени. А также сохранить только 5 почетных званий на государственном уровне: «Кыргыз Республикасынын эл артисти», «Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу», «Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү», «Кыргыз Республикасынын жаратманы», «Кыргыз Республикасынын сыймыгы».

Исключить часть наград и званий из действующей системы орден «Данакер», орден «Эрдик» 3 степеней, почетное звание «Народный поэт Кыргызской Республики», Почетную грамоту Кыргызской Республики, а также почетные звания второй категории «Заслуженный».

Полномочия по учреждению Почетной грамоты и званий «Заслуженный» передаются кабмину.

«По статистике, не учитывая орден «Баатыр Эне» и медаль «Эне Данкы», за последние 15 лет в республике вручили 1 тысячу 34 государственные награды, 2 тысячи 837 почетных грамот («ардак грамотасы») и присвоили 2 тысячи 215 почетных званий («ардак наам»), — добавил Аяз Баетов.

Ряд депутатов отметил, что реформа в сфере награждения госнаградами нужна, но с учетом пожеланий нардепов и общественности.