ЦИК официально лишил Нурланбека Азыгалиева депутатского мандата

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Нурланбека Азыгалиева. Решение принято 15 марта на заседании ЦИК.
Как сообщили в комиссии, основанием стало личное заявление парламентария о сложении мандата. Удостоверение депутата Жогорку Кенеша, выданное Нурланбеку Азыгалиеву, признано недействительным.
На выборах депутатов Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 17 Нурланбек Азыгалиев получил 12 тысяч 20 голосов, что составило 24,71 процента.
Следующим кандидатом по количеству голосов в этом округе является Бактыбек Чойбеков, который получил 6 тысяч 856 голосов (16,93 процента). Именно он может получить мандат после досрочного прекращения полномочий Нурланбека Азыгалиева.
Напомним, в текущем созыве парламента уже семь депутатов сложили свои полномочия: Элдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Кубанычбек Конгантиев, Курманкул Зулушев, Шаирбек Ташиев и Нурланбек Азыгалиев. Еще один депутат — Жанарбек Акаев — был назначен мэром города Оша указом президента.