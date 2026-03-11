Садыр Жапаров: Выпускники школы «Акылман» не останутся без работы ни дня

Выпускники школы «Акылман» не останутся без работы ни дня, заявил сегодня на заседании ЖК президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, все помнят, что по школе «Акылман» был принят закон.

«Выпускники школы «Акылман» после окончания вузов ни одного дня не будут оставаться без работы. Если не будет свободных мест, мы освободим старые — отправим пенсионеров на пенсию, уволим слабых сотрудников и на их место возьмем этих выпускников. Потому что государство сейчас тратит миллиарды на их обучение. Мы готовим их как высококвалифицированные кадры будущего. Именно поэтому мы приняли соответствующий закон», — добавил Садыр Жапаров.