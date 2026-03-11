Президент КР намерен добиться того, чтобы пособие выдавали всем детям до 16 лет

Президент Кыргызстана намерен добиться того, чтобы пособие выдавали всем детям до 16 лет. Об этом Садыр Жапаров заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Так он ответил на высказывание депутата Дастана Бекешева о том, что решение государства о выплате пособий всем детям до трех лет население восприняло очень позитивно. Также нардеп отметил, что многие семьи не могут оплачивать взносы ОРТ: при стоимости 400-700 сомов на двоих-троих детей это серьезная нагрузка. Он попросил поддержать такие семьи.

Садыр Жапаров напомнил, что в советское время пособие выдавалось детям до 16 лет вне зависимости от материального положения семьи. «Раньше не спрашивали, богатый ты или бедный. После обретения независимости мы ориентировались на возможности нашей экономики: не давать пособия обеспеченным семьям, а поддерживать тех, кто в этом нуждается», — сказал он.

По словам президента, сейчас нет возможности выдавать пособие всем до 16 лет, но планируется постепенное внедрение этой меры.