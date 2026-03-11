13:10
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть

Президент КР намерен добиться того, чтобы пособие выдавали всем детям до 16 лет

Президент Кыргызстана намерен добиться того, чтобы пособие выдавали всем детям до 16 лет. Об этом Садыр Жапаров заявил на заседании Жогорку Кенеша.

Так он ответил на высказывание депутата Дастана Бекешева о том, что решение государства о выплате пособий всем детям до трех лет население восприняло очень позитивно. Также нардеп отметил, что многие семьи не могут оплачивать взносы ОРТ: при стоимости 400-700 сомов на двоих-троих детей это серьезная нагрузка. Он попросил поддержать такие семьи.

Садыр Жапаров напомнил, что в советское время пособие выдавалось детям до 16 лет вне зависимости от материального положения семьи. «Раньше не спрашивали, богатый ты или бедный. После обретения независимости мы ориентировались на возможности нашей экономики: не давать пособия обеспеченным семьям, а поддерживать тех, кто в этом нуждается», — сказал он.

По словам президента, сейчас нет возможности выдавать пособие всем до 16 лет, но планируется постепенное внедрение этой меры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365474/
просмотров: 472
Версия для печати
Материалы по теме
Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на принятие решений, больше нет
Президент КР поручил кабмину отдавать приоритет товарам местного производства
Садыр Жапаров: Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня
Садыр Жапаров: Имидж депутатов портят не министры или я, а сами нардепы
Садыр Жапаров: Выпускники школы «Акылман» не останутся без работы ни дня
Глава КР: Власти не против митингов, но они не должны противоречить традициям
Президент Кыргызстана призвал депутатов работать с правительством в согласии
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Садыр Жапаров: В борьбе с коррупцией не пощажу даже близких родственников
Девять из десяти кандидатов на пост главы МЧС оказались замешаны в коррупции
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
11 марта, среда
12:55
Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на принятие решений, больше нет Жапаров: «Кураторов» в судах, которые влияли на приняти...
12:53
Массовое пищевое отравление вновь произошло в Бишкеке
12:51
Почасовая парковка в Бишкеке заставит перейти на общественный транспорт — мэрия
12:45
Президент КР поручил кабмину отдавать приоритет товарам местного производства
12:35
Садыр Жапаров: Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня