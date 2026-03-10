Глава кабмина поручил построить новое здание Центру судмедэкспертизы в Бишкеке

Адылбек Касымалиев посетил Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров детально ознакомился с условиями работы экспертов, состоянием лабораторий и инфраструктуры учреждения.

Особое внимание Адылбек Касымалиев уделил состоянию самого здания центра. Осмотрев корпус, он сказал, что здание морально и технически устарело: оно не видело капитального ремонта десятилетиями и находится в неудовлетворительном состоянии.

По итогам визита глава кабмина поручил в кратчайшие сроки разработать проект нового здания и сформировать перечень оборудования — от современных ярусных холодильных установок до лабораторных комплексов для ДНК-тестирования. К проекту должны быть приложены финансовые расчеты и план-график работ с разделением на первоочередные и перспективные этапы.