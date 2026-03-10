23:03
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть

Глава кабмина поручил построить новое здание Центру судмедэкспертизы в Бишкеке

Адылбек Касымалиев посетил Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ) в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров детально ознакомился с условиями работы экспертов, состоянием лабораторий и инфраструктуры учреждения.

Особое внимание Адылбек Касымалиев уделил состоянию самого здания центра. Осмотрев корпус, он сказал, что здание морально и технически устарело: оно не видело капитального ремонта десятилетиями и находится в неудовлетворительном состоянии.

По итогам визита глава кабмина поручил в кратчайшие сроки разработать проект нового здания и сформировать перечень оборудования — от современных ярусных холодильных установок до лабораторных комплексов для ДНК-тестирования. К проекту должны быть приложены финансовые расчеты и план-график работ с разделением на первоочередные и перспективные этапы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365391/
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Сотрудники судмедэкспертизы вымогали деньги за выдачу свидетельств о смерти
Мелису Аспекову отказали в проведении судмедэкспертизы
Убийство Айзады. Судмедэксперт не смог установить точное время смерти девушки
Судмедэксперт проанализировала фото с Орханом Инанды: его, возможно, пытали
Милиция отпустила пьяного виновника ДТП. Назначена дополнительная экспертиза
Инцидент в Беловодском интернате. Судмедэксперт выявил синяки и ушибы у ребенка
Для хранения тел умерших в джалал-абадском морге используют пищевую морозилку
Отказ от судмедэкспертизы. Почему в Кыргызстане это происходит все чаще
Медоборудование на 11,6 миллиона сомов приобретут для Центра судмедэкспертиз
Популярные новости
Кабмин разрешил ввоз бензина и&nbsp;дизтоплива из&nbsp;Китая автомобильным транспортом Кабмин разрешил ввоз бензина и дизтоплива из Китая автомобильным транспортом
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент КР&nbsp;прокомментировал ситуацию с&nbsp;вылетом Ажиева из&nbsp;тюрьмы на&nbsp;вертолете Президент КР прокомментировал ситуацию с вылетом Ажиева из тюрьмы на вертолете
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
10 марта, вторник
23:00
Казахстан может массово депортировать россиян, уехавших из-за войны Казахстан может массово депортировать россиян, уехавших...
22:44
Глава кабмина поручил построить новое здание Центру судмедэкспертизы в Бишкеке
22:24
Мэр Бишкека прокомментировал информацию об имуществе Куванычбека Конгантиева
22:23
В Бишкеке пройдет школьная лига по футболу. Прием заявок открыт до 20 марта
22:02
Шнобелевскую премию больше не будут вручать в США