Для хранения тел умерших в джалал-абадском морге используют пищевую морозилку

В джалал-абадском морге, действующем при областной больнице, вышла из строя холодильная камера. Специалиста для ремонта найти не могут с 2019 года. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Республиканского центра судмедэкспертизы Эрнис Акунов.

По его словам, «дорогая камера японского или французского производства» была установлена по линии Красного Креста, но по неизвестной причине сейчас не работает. «Проблема в том, что со времени установки оборудование не взяли на чей-либо баланс. Там пытались найти специалиста, который мог бы починить холодильник или хотя бы сказать, сколько будет стоить ремонт. Однако так и не смогли найти», — сказал Эрнис Акунов.

Он подчеркнул, что областные бюро подчиняются напрямую Минздраву. «Административно-хозяйственная часть, финансовая и кадровая политика определяются министерством, а наш республиканский центр оказывает только организационно-методическую помощь. Мы бы и рады были поискать специалиста своими силами, но не можем», — отметил замдиректора РЦСМЭ.

Он добавил, что администрация областной больницы тоже должна была помочь в решении проблемы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тела умерших в джалал-абадском морге вынуждены хранить в обычной морозильной камере для пищевых продуктов. Руководитель областного бюро Айбек Исаков подтвердил информацию. «У нас было тело гражданина Китая. Мы объяснили заинтересованной стороне, что холодильная камера не работает и тело негде хранить, вот они и привезли небольшой холодильник. Рано или поздно они заберут его», — рассказал он.

Когда решится вопрос, в морге не знают.