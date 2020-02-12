14:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Для хранения тел умерших в джалал-абадском морге используют пищевую морозилку

В джалал-абадском морге, действующем при областной больнице, вышла из строя холодильная камера. Специалиста для ремонта найти не могут с 2019 года. Об этом 24.kg сообщил замдиректора Республиканского центра судмедэкспертизы Эрнис Акунов.

По его словам, «дорогая камера японского или французского производства» была установлена по линии Красного Креста, но по неизвестной причине сейчас не работает. «Проблема в том, что со времени установки оборудование не взяли на чей-либо баланс. Там пытались найти специалиста, который мог бы починить холодильник или хотя бы сказать, сколько будет стоить ремонт. Однако так и не смогли найти», — сказал Эрнис Акунов.

Он подчеркнул, что областные бюро подчиняются напрямую Минздраву. «Административно-хозяйственная часть, финансовая и кадровая политика определяются министерством, а наш республиканский центр оказывает только организационно-методическую помощь. Мы бы и рады были поискать специалиста своими силами, но не можем», — отметил замдиректора РЦСМЭ.

Он добавил, что администрация областной больницы тоже должна была помочь в решении проблемы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что тела умерших в джалал-абадском морге вынуждены хранить в обычной морозильной камере для пищевых продуктов. Руководитель областного бюро Айбек Исаков подтвердил информацию. «У нас было тело гражданина Китая. Мы объяснили заинтересованной стороне, что холодильная камера не работает и тело негде хранить, вот они и привезли небольшой холодильник. Рано или поздно они заберут его», — рассказал он.

Когда решится вопрос, в морге не знают.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143387/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Отказ от судмедэкспертизы. Почему в Кыргызстане это происходит все чаще
Медоборудование на 11,6 миллиона сомов приобретут для Центра судмедэкспертиз
Оперативники не могут установить личность матери, выбросившей новорожденного
«Мои 24». Один день в морге
В Кыргызстане работники морга получают к зарплате два литра молока за вредность
В ЖК выясняют, кто из депутатов звонил и требовал молчать о проблемах морга
Популярные новости
Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и&nbsp;Сортобе не&nbsp;уезжать в&nbsp;Кыргызстан Власти Казахстана призывают жителей Масанчи и Сортобе не уезжать в Кыргызстан
Пострадавшим в&nbsp;Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки Пострадавшим в Масанчи нужна помощь. Кыргызстанцы объявили сбор гуманитарки
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу
Конфликт в&nbsp;Масанчи. Число жертв увеличилось до&nbsp;11&nbsp;человек Конфликт в Масанчи. Число жертв увеличилось до 11 человек
Бизнес
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Целых 50&nbsp;ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на&nbsp;соцсети и&nbsp;мессенджеры Целых 50 ГИГАБАЙТ интернета + БЕЗЛИМИТ на соцсети и мессенджеры
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
12 февраля, среда
14:07
Мэрия Бишкека проведет инвентаризацию муниципального имущества Мэрия Бишкека проведет инвентаризацию муниципального им...
14:03
Для хранения тел умерших в джалал-абадском морге используют пищевую морозилку
13:55
Сват Матраимовых подозревается в вывозе из Кыргызстана миллионов сомов
13:38
Тяжелоатлет из Кыргызстана выиграл серебро в Узбекистане
13:01
Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП