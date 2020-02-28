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Происшествия

Милиция отпустила пьяного виновника ДТП. Назначена дополнительная экспертиза

Правоохранители прекратили досудебное производство по факту аварии в Бишкеке на улице Суеркулова. Основание — заключение судебно-медицинской экспертизы. Об этом 24.kg сообщил глава пресс-службы столичного ГУВД Улан Джумаков.

По его словам, судмедэксперт не выявил тяжких телесных повреждений у потерпевшего.

«Дознаватель не взял это с потолка и не прекратил производство по телесным повреждениям самовольно — это экспертиза показывает ведь. Если был бы хоть маленький перелом, тогда дело расследовалось бы вплоть до передачи в суд», — сказал Улан Джумаков.

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Отмечается, что, после того как заявитель обратился в прокуратуру, она отменила решение о прекращении производства по телесным повреждениям и направила на исполнение в ГУВД для проведения дополнительной судмедэкспертизы, по решению которой будет дана юридическая оценка.

Напомним, житель Бишкека Нурсултан Кыдыков рассказал 24.kg, что из-за виновника ДТП по улице Суеркулова его здоровью причинен существенный вред, а также крупный материальный ущерб, для возмещения которого он обратился в правоохранительные органы. Но из-за незаконных действий со стороны сотрудников МВД на сегодня мужчина остался ни с чем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/144947/
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