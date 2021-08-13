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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Судмедэксперт не смог установить точное время смерти девушки

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по делу о похищении Айзады Канатбековой.

Сегодня допросили судмедэксперта, который признал, что не смог ответить на вопрос следователя о времени смерти Айзады — с момента гибели девушки прошло более суток. Адвокат Нурбек Токтакунов поинтересовался, почему эксперт не указал это. Свидетель ответил, что это была его ошибка.

«Вызывает сомнения, почему следователь, который уверенно прекращает дело в отношении покойного, отметает все остальные версии. На основании чего? Если даже время смерти не установили», — отметил Нурбек Токтакунов.

Далее суд перешел к прениям сторон. Однако адвокаты Айзады Канатбековой попросили время, чтобы сделать выводы, можно ли доверять допрошенному сегодня судмедэксперту.

Следующее заседание состоится 6 сентября.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в ала качуу, задержаны. Им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203931/
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