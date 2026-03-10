18:24
Власть

Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс

Кабинет министров утвердил плату за проезд автотранспорта через ключевые дорожные тоннели страны. Об этом сообщает его пресс-служба.

По ее данным, соответствующее постановление № 134 подписано 25 февраля 2026 года.

Согласно документу, сборы будут направлены на содержание, обслуживание и эксплуатацию тоннельных комплексов на стратегической автомагистрали Бишкек — Ош и альтернативной дороге север — юг.

Размер платы для местных водителей, а также граждан стран Евразийского экономического союза будет зависеть от маршрута и категории транспортного средства.

Для проезда через тоннели на основной южной магистрали установлены следующие ставки:

  • 50 сомов — для легковых автомобилей (категория M1);
  • 100 сомов — для микроавтобусов (M2) и легких грузовиков до 3,5 тонны (N1, T5);
  • 150 сомов — для автобусов (M3) и грузовиков массой от 3,5 до 12 тонн (N2);
  • 250 сомов — для тяжелых грузовых автомобилей свыше 12 тонн (N3);
  • 500 сомов — для специальной техники, комбайнов и крупногабаритного транспорта с прицепами.

На альтернативной автодороге север — юг дороже обойдется проезд через тоннель Кок-Арт. Там действуют следующие тарифы:

  • 100 сомов — для легковых автомобилей;
  • 250 сомов — для транспорта категорий M2, N1 и T5;
  • 500 сомов — для автобусов и грузовиков (M3, N2);
  • 700 сомов — для тяжелых грузовиков (N3);
  • 1 тысяча сомов — для техники с прицепами, комбайнов и крупногабаритных тракторов.

Для автомобилей с иностранными регистрационными номерами и транзитных транспортных средств установлены единые повышенные тарифы в оба направления:

  • 200 сомов — для легковых авто;
  • 1 тысяча сомов — для микроавтобусов и легких грузовиков;
  • 1 тысяча 500 сомов — для транспорта массой от 3,5 до 12 тонн;
  • 3 тысячи сомов — для тяжелых грузовиков свыше 12 тонн;
  • 5 тысяч сомов — для спецтехники и крупногабаритных прицепов.

Отмечается, что введение платы позволит обеспечить стабильное финансирование обслуживания и безопасной эксплуатации дорожных тоннелей на ключевых транспортных маршрутах страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365363/
