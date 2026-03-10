Кабмин ввел новый механизм предупреждений за экстремизм для СМИ и организаций

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев постановлением № 78 утвердил новый порядок вынесения предостережений юридическим лицам и организациям о недопустимости распространения экстремистских материалов и осуществления экстремистской деятельности.

Документ разработан в рамках реализации Закона «О противодействии экстремистской деятельности» и пришел на смену аналогичному постановлению 2023 года. При этом новый порядок распространяется только на юридические лица, средства массовой информации и иные организации, тогда как прежний документ также касался физических лиц.

Согласно постановлению, уполномоченными органами, имеющими право выносить предостережения, определены органы внутренних дел и национальной безопасности. Решение о вынесении предостережения могут принимать руководители этих ведомств и их заместители, а также руководители структурных и территориальных подразделений и их заместители.

Основанием для вынесения письменного предостережения являются результаты доследственной проверки, проведенной в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Если в ходе проверки подтверждается факт распространения экстремистских материалов, публичного одобрения действий организаций, признанных судом экстремистскими, либо других действий экстремистского характера, но при этом отсутствуют признаки уголовного преступления, уполномоченный орган вправе применить профилактическую меру — объявление предостережения.

Предостережение оформляется в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр вручается должностному лицу организации, второй приобщается к материалам доследственной проверки. В документе должны быть указаны конкретные действия или бездействие, которые нарушают законодательство в сфере противодействия экстремизму.

Предостережение вручается лично под расписку руководителю или учредителю средства массовой информации, либо должностному лицу юридического лица или иной организации. С момента получения документа считается, что предостережение объявлено.

Получившее предостережение лицо обязано незамедлительно устранить выявленные нарушения. Если это невозможно сделать сразу, может быть установлен дополнительный срок, который не должен превышать десяти дней со дня получения документа. После устранения нарушений организация должна направить в уполномоченный орган письменную или электронную информацию с подтверждающими документами.

В случае, если в установленный срок нарушения не будут устранены, уполномоченный государственный орган направляет материалы в органы прокуратуры. Прокуратура, в свою очередь, может обратиться в суд с иском о прекращении деятельности средства массовой информации, юридического лица или иной организации.

Постановлением также предусмотрено, что о каждом вынесенном предостережении уполномоченный орган обязан уведомить прокуратуру.

Копии предостережений, вынесенных средствам массовой информации, направляются в государственный орган, отвечающий за информационную политику, а в отношении религиозных организаций, религиозных учебных заведений и миссий иностранных религиозных структур — в государственный орган по делам религий.

Кроме того, уполномоченные органы будут осуществлять контроль за исполнением предостережений. Для этого они вправе анализировать представленные организацией документы, запрашивать дополнительные разъяснения, а также проводить мониторинг деятельности СМИ, юридических лиц и иных организаций.