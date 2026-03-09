11:45
Законодательно закрепить понятие сурдлимпийских видов спорта предложили в КР

В Закон «О физической культуре и спорте» предлагается ввести понятие сурдлимпийских видов спорта и закрепить нормы по их развитию. Проект поправок на заседании парламентского комитета представил директор Государственного агентства физической культуры и спорта Урмат Асанбаев.

Основная цель — создать дополнительные условия для развития инклюзивного спорта в стране.

По словам Урмата Асанбаева, среди предлагаемых изменений особое внимание уделили развитию сурдлимпийского спорта. Поправки направлены на поддержку спортсменов с нарушениями слуха, которые показывают высокие результаты на международной арене.

Законопроектом предлагается закрепить основные понятия, связанные с сурдлимпийским спортом, и предусмотреть выплату единовременных денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам за достижения на Сурдлимпийских играх.

Как отметил глава агентства, сборная Кыргызстана активно участвует в Сурдлимпийских играх с 2019 года. В 2022-м в Бразилии национальная команда завоевала золотую медаль. На Азиатско-Тихоокеанских играх 2024 года кыргызстанские спортсмены выиграли 18 медалей и заняли шестое место в общекомандном зачете.
