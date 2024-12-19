В Кыргызстане отметили тревожную динамику роста числа людей с инвалидностью

В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью. Об этом на заседании Совета по делам лиц с инвалидностью заявил министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров.

Он призвал усилить меры по профилактике и ранней диагностике заболеваний, приводящих к инвалидности.

«При росте числа лиц с инвалидностью возникает риск качественного оказания услуг социальной и медицинской помощи. В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо оптимизировать их одновременно с улучшением адресности и совершенствованием процесса реабилитации и социальной адаптации лиц с инвалидностью», — сказал Равшанбек Сабиров.

По его словам, одной из главных причин инвалидности являются производственные травмы.

Чиновник отметил необходимость внедрения превентивных мер в учебные программы по охране труда и технике безопасности.

На заседании также подняли вопрос об инклюзивности в городе и о доступе к образованию и медикаментам людей с ограниченными возможностями.

Равшанбек Сабиров сообщил, что в стране необходимо оборудовать автобусы пандусами, дороги — покрытиями, удобными для лиц с инвалидностью, создать инклюзивные рабочие места и увеличить число тифлопедагогов — преподавателей, которые обучают шрифту Брайля.

В связи с тем, что многие жители регионов преодолевают большие расстояния для получения услуг в реабилитационных центрах, он поднимет вопрос об открытии двух современных центров в Ошской и Иссык-Кульской областях на заседании кабинета министров 27 декабря.