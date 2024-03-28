Чемпионат мира по сурдотаэквондо. У кыргызстанцев в первый день четыре медали

Спортсмены из Кыргызстана завоевали четыре медали в первый день чемпионата мира по сурдотаэквондо, который проходит в Бишкеке. Об этом сообщает deafsport.kgz в Instagram.

В первый день соревнований кыргызстанец Дильфат Именов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 54 килограммов. Асылхан Турдукулова выиграла серебро (до 46 килограммов), Айганыш Саржанова (до 46 килограммов) и Гульжан Джаналиева (до 49 килограммов) — бронзовые награды.

Напомним, чемпионат мира по таэквондо среди слабослышащих спортсменов стартовал в Бишкеке 26 марта и завершится 29 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 120 таэквондистов из 14 стран.