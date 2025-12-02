На трассе Алматы — Бишкек в ДТП погибли семь казахстанских сурдлимпийцев, сообщают СМИ.

Семь человек, включая казахстанских глухих спортсменов и их тренера, погибли в результате автоаварии на 129-м километре трассы Алматы — Бишкек. Автомобиль Honda Odyssey, в котором они ехали, столкнулся с прицепом грузовика HOWO.

Все находившиеся в легковом авто скончались на месте. Среди жертв тренер по футболу Асыл Ибраимов, сурдлимпийский чемпион по шахматам Дмитрий Мочальский, а также члены национальной сборной РК по футболу Сакен Смагулов, Сергей Волковинский и Серик Молдашев.

Спортсмены возвращались после соревнований в Бишкеке. По факту смертельного происшествия возбуждено уголовное дело.