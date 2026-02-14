11:04
Общество

В библиотеке имени Баялинова в Бишкеке улучшены инклюзивные условия

Министерство культуры, информации и молодежной политики уделяет особое внимание созданию инклюзивных условий в библиотеках и учреждениях культуры по всей стране. В этом направлении в Молодежной и детской библиотеке имени Касымалы Баялинова поэтапно решается вопрос обеспечения доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

У входа в здание установлен пандус, он соответствует стандартам и обеспечивает безопасные и удобные условия для людей, передвигающихся на инвалидных колясках, родителей с детскими колясками, а также пожилых граждан.

Библиотека, являясь одним из крупнейших научно-информационных центров страны, придерживается принципа равного доступа каждого гражданина к образованию и информации. Министерство и далее будет системно продолжать работу по повышению доступности в образовательных и культурных учреждениях.
