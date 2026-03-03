18:49
Власть

В кабмине обсудили проект автосборочного завода на 25 тысяч машин в год

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел рабочую встречу с представителями инвестиционного фонда Central Asia Capital. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что в ходе переговоров компания представила ряд своих проектов, которые планируется реализовать на территории республики.

Инвесторы презентовали проект строительства автосборочного завода мощностью до 25 тысяч автомобилей в год, а также создание индустриального парка в Токмоке.

Отдельно представлены инициативы по строительству еще одного индустриального парка вблизи Бишкека, развитию сети электрозарядной инфраструктуры и модернизации Майлуу-Суйского лампового завода.

На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшую реализацию заявленных инициатив. Кыргызская сторона выразила готовность поддерживать проекты, направленные на развитие промышленности, повышение инвестиционной активности и укрепление технологического потенциала страны.

В кабмине отметили, что государство заинтересовано в создании благоприятных условий для инвесторов и готово к расширению партнерства в рамках крупных промышленных и инфраструктурных проектов. 
