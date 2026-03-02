Безопасность кыргызстанцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке обсудил Совбез

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных, силовых и других профильных ведомств в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила администрация президента.
Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия государственных органов, уделив особое внимание положению граждан Кыргызстана, находящихся в зоне боевых действий.
Адилет Орозбеков акцентировал внимание на необходимости принятия экстренных мер по обеспечению их безопасности и организации дальнейшего возвращения на родину.
Он распорядился круглосуточно мониторить обстановку на Ближнем Востоке до полной ее стабилизации.
Министерству иностранных дел поручили:
-
уточнить точное местоположение и число граждан КР в зоне риска;
-
проработать вопросы их временного размещения в безопасных локациях;
-
подготовить план экстренной эвакуации из зоны конфликта при возникновении такой необходимости.
Секретарь Совбеза указал на важность непрерывной работы горячих линий на базе МИД и загранучреждений для оказания консультативной и практической помощи соотечественникам.
«Мы должны обеспечить безопасность наших граждан, находящихся как непосредственно в зоне боевых действий, так и тех, кто столкнулся с трудностями в аэропортах из-за закрытия воздушного пространства. Это наша прямая обязанность», — заключил он.
Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.
Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана.