Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Безопасность кыргызстанцев в зоне конфликта на Ближнем Востоке обсудил Совбез

Секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков провел оперативное совещание с руководителями правоохранительных, силовых и других профильных ведомств в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила администрация президента.

На Ближнем Востоке находятся около 22 тысяч граждан Кыргызстана

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия государственных органов, уделив особое внимание положению граждан Кыргызстана, находящихся в зоне боевых действий.

Адилет Орозбеков акцентировал внимание на необходимости принятия экстренных мер по обеспечению их безопасности и организации дальнейшего возвращения на родину.

Он распорядился круглосуточно мониторить обстановку на Ближнем Востоке до полной ее стабилизации.

Министерству иностранных дел поручили:

  • уточнить точное местоположение и число граждан КР в зоне риска;

  • проработать вопросы их временного размещения в безопасных локациях;

  • подготовить план экстренной эвакуации из зоны конфликта при возникновении такой необходимости.

Секретарь Совбеза указал на важность непрерывной работы горячих линий на базе МИД и загранучреждений для оказания консультативной и практической помощи соотечественникам.

«Мы должны обеспечить безопасность наших граждан, находящихся как непосредственно в зоне боевых действий, так и тех, кто столкнулся с трудностями в аэропортах из-за закрытия воздушного пространства. Это наша прямая обязанность», — заключил он.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана. 
