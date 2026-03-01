Атака на Иран. Кто будет руководить страной после смерти аятоллы: ответ Тегерана

После смерти верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи страной временно будет руководить совет, куда войдут президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти, а также представитель Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на первого вице-президента Мохаммада Мохбера.

Напомним, Али Хаменеи убит утром 28 февраля в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану. Его гибель спустя сутки официально подтвердил Тегеран. В стране объявлен 40-дневный траур.

Ранее также подтверждена гибель секретаря Совета по обороне Ирана Али Шамхани и командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.