Происшествия
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Атака на Иран. КСИР обещает отомстить за смерть аятоллы Израилю и США

Глава Корпуса стражей исламской революции и секретарь Совета по обороне Ирана погибли, сообщает государственное агентство страны IRNA.

Журналисты подтвердили гибель советника убитого аятоллы Али Хаменени — секретаря Совета по обороне Ирана Али Шамхани, а также командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура.

Ранее об их смерти 28 февраля в результате совместных воздушных атак Израиля и США заявили Армия обороны Израиля и президент США Дональд Трамп, который рассказал ABC News, что в ходе операции «удалось нейтрализовать руководителей» Ирана.

КСИР заявил о мести Соединенным Штатам и Израилю за убийство верховного лидера и объявил о начале «самой мощной наступательной операции в истории Вооруженных сил Ирана».
